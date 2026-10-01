Even with the rising costs of personnel, the Tallapoosa County Commission passed its 2027 budget without losing any services or projects.
The $33,720,720.49 budget passed Monday morning with no issue.
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