Explosion erupts at Blue Creek
Buy Now

STOCK breaking news

 File / TPI

First responders are asking that people stay away from the Blue Creek are on Lake Martin after an explosion erupted Friday night. According to reports, there was an explosion involving fireworks on a boat that left multiple people injured. Union and Stillwaters fire departments have been pages to the scene, and LifeFlight has been requested. Please avoid the Blue Creek area near Highway 49 as first responders and law enforcement continue to work. This story will be updated as more information becomes available. 

Recommended for you