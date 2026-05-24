Throughout his high school football career, Benjamin Russell defensive lineman Kalib Spivey has garnered the attention of 23 schools across the country. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's rising junior Kalib Spivey (8) is now up to 15 total offers after West Virginia extended a scholarship this week.

However, on Monday, he narrowed that list down to four — Maryland, Georgia Tech, Clemson and Duke. Spivey is rated as a three-star prospect, listed as the No. 67 defensive lineman in the country and No. 22 player in the state. 