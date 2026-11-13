Labor Day weekend may mark the unofficial end of summer, but Lake Martin is turning up the volume for one last big weekend of the season.
Leading the event lineup are two Lake Martin Labor Day favorites, with Russell Crossroads and Prime Steakhouse & Catering bringing energy and entertainment to the stage.
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