Managing volunteers can be a manual process with archaic systems like spreadsheets. Though adequate at first glance, these methods often lead to significant administrative bottlenecks. Modernising your operations can be a great way to use volunteer management software. This blog shares the seven misconceptions about creating a more efficient experience for your volunteers to bust these myths.
1. Software Can't Replace the Human Touch
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mxE’D 2 EJA:42= 762C E92E E96 5:8:E:D2E:@? @7 J@FC G@=F?E66C AC@8C2>>6 H:== 36 4@=5 @C :>A6CD@?2=] v@@5 D@7EH2C6[ :? 724E[ E2<6D 2H2J E96 25>:? H@C< D@ J@FC 4@@C5:?2E@CD 42? DA6?5 >@C6 E:>6 3F:=5:?8 C62= C6=2E:@?D9:AD H:E9 G@=F?E66CD] pFE@>2E6 C6A6E:E:G6 E2D<D DF49 2D D4965F=:?8 2?5 52E2 6?ECJ[ 2?5 J@FC E62> 42? 7@4FD @? 6?8286>6?E[ C64@8?:E:@? 2?5 DFAA@CE:?8 E96 >:DD:@? @7 J@FC @C82?:D2E:@?]k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?ma] xE’D }@E yFDE 7@C {2C86\$42=6 ~C82?:D2E:@?Dk^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m|2?J D>2==6C ?@?\AC@7:ED 36=:6G6 E92E >2?286>6?E D@7EH2C6 :D 2 =FIFCJ @?=J 7@C >2DD:G6 6G6?ED] %@52J’D A=2E7@C>D 2C6 D42=23=6[ >2<:?8 E96> G2=F23=6 E@@=D 7@C @C82?:D2E:@?D E92E C6=J @? 4@>>F?:EJ DFAA@CE] tG6? :7 J@F @?=J 86E 2 D>2== 425C6 @7 96=A6CD[ E96 E:>6 D2G:?8D @7 ?@E 92G:?8 E@ EC24< >2?F2==J :D 9F86] p=H2JD C6>6>36C E92E 677:4:6?4J :D ;FDE 2D :>A@CE2?E 7@C 2 =@42= 4=F3 2D :E :D 7@C 2 3:8 76DE:G2=] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?mb] s2E2 $64FC:EJ xD uC6BF6?E=J q6EE6C ~?=:?6 k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m$@>6 @C82?:D2E:@?D 762C E92E DE@C:?8 G@=F?E66C 52E2 :? 2 4=@F5\32D65 DJDE6> :D =6DD D64FC6 E92? DE@C:?8 :E :? A9JD:42= 7:=6D @C DAC625D966ED =@42==J]k^DA2?m k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]C@DE6C7J]4@>^QmkDA2?m'@=F?E66C |2?286>6?E $@7EH2C6k^DA2?mk^2m kDA2?m:D 56G6=@A65 H:E9 9:89 DE2?52C5D @7 6?4CJAE:@? 2?5 52E2 AC@E64E:@?] r6?EC2=:D65 A=2E7@C>D @776C 2 D64FC6 6?G:C@?>6?E E@ AC@E64E J@FC G@=F?E66CD’ :?7@C>2E:@? H9:=6 6?DFC:?8 :E’D DE:== 2446DD:3=6 E@ 2FE9@C:D65 DE277] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?mc] x>A=6>6?E2E:@? xD }@E p r@>A=6I }:89E>2C6k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 ?@E:@? E92E :E E2<6D >@?E9D @7 E649?:42= EC2:?:?8 2?5 5@H?E:>6 E@ 86E 2 ?6H D@7EH2C6 A=2E7@C> FA 2?5 CF??:?8 :D =2C86=J 2 E9:?8 @7 E96 A2DE] %2<6 ?@E6 E92E >@56C? DJDE6>D 2C6 56D:8?65 E@ 36 FD6C\7C:6?5=J[ H:E9 :?EF:E:G6 :?E6C7246D E92E J@FC E62> 42? A:4< FA] |@DE AC@G:56CD 92G6 8@@5 DFAA@CE 2?5 EC2:?:?8 C6D@FC46D E@ 96=A J@F >2<6 E96 EC2?D:E:@? E92E A2JD 7@C :ED6=7 :? 9@FCD D2G65 A6C H66<] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?md] *@F s@?’E }665 %@ q6 p %649 tIA6CE k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m*@F 5@?’E ?665 2? :?7@C>2E:@? E649?@=@8J 324<8C@F?5 E@ CF? 2 DF446DD7F= G@=F?E66C A=2E7@C>] $E277 42? CF? D9:7ED[ 4@>>F?:42E6 H:E9 G@=F?E66CD 2?5 AF== C6A@CED H:E9@FE DA64:2=:D65 E649?:42= D<:==D] x7 J@F <?@H 9@H E@ FD6 2 32D:4 H63 3C@HD6C @C >@3:=6 2AA=:42E:@?[ J@F 2=C625J 92G6 E96 D<:==D E@ FD6 E96D6 E@@=D] %96 E649?@=@8J :D 56D:8?65 E@ 36 6>A@H6C:?8[ ?@E D@>6E9:?8 E92E C6BF:C6D 2? x% 568C66 E@ FD6] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?me] pFE@>2E:@? t?92?46D '@=F?E66C tIA6C:6?46k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m'@=F?E66CD 2C6 7@C465 E@ 562= H:E9 C:8:5[ :>A6CD@?2= DJDE6>Dj :E :D D66? 3J D@7EH2C6] x? 724E[ 2 8@@5 A=2E7@C> AC@G:56D G@=F?E66CD H:E9 2 >@56C? A@CE2= E92E 2==@HD E96> E@ >2?286 E96:C @H? D4965F=6D] ~776C:?8 E9:D =6G6= @7 D6=7\D6CG:46 D9@HD J@F 42C6 23@FE E96:C E:>6] '@=F?E66CD E6?5 E@ 36 >F49 >@C6 D2E:D7:65 2?5 C6E2:?65 H96? @AA@CEF?:E:6D 2C6 G:D:3=6 E@ E96>[ 2?5 E96J 42? D:8? E96>D6=G6D FA] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?mf] *@F r2? $66 2?5 |62DFC6 E96 #~xk^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m$@>6 =6256CD DECF88=6 E@ ;FDE:7J E96 4@DE @7 D@7EH2C6[ A2CE:4F=2C=J :7 E96J @?=J =@@< 2E E96 DF3D4C:AE:@? 766] |62DFC6 E96 #~x :? E96 7@C> @7 D2G65 9@FCD 2?5 :?4C62D65 C6E6?E:@? @7 J@FC G@=F?E66C 32D6] (96? J@F 42? EC24< J@FC :>A24E[ >62DFC6 G@=F?E66C 9@FCD 2?5 @AE:>:D6 J@FC C64CF:E>6?E[ E96 D@7EH2C6 A2JD 7@C :ED6=7] xE >@G6D E96 A6C46AE:@? @7 J@FC G@=F?E66C AC@8C2>>6 7C@> 2 4@DE 46?EC6 E@ 2 4C:E:42= 2DD6E] k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?m#6G2>A:?8 *@FC '@=F?E66C !C@8C2>k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mz66A :? >:?5 E92E E96 EC2?D:E:@? E@ 5:8:E2= >2?286>6?E :D 2 DEC2E68:4 >@G6 E92E 2==@HD J@FC @C82?:D2E:@? E@ 5@ >@C6 H:E9 =6DD] %92E’D H9J =6EE:?8 8@ @7 E96 >JE9D E92E <66A J@F 7C@> 8C@H:?8 :?G:E6D 2 >@C6 @C82?:D65 2?5 >62?:?87F= 7FEFC6] $@ E96 7:?2= A:646 @7 E96 AFKK=6 E@ >2<6 DFC6 J@FC G@=F?E66CD 2C6?’E ;FDE >2?2865 3FE 86?F:?6=J 6>A@H6C65 E@ D6CG6 J@FC 42FD6 :D 49@@D:?8 E96 C:89E A=2E7@C>]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mk6>m%9:D 4@?E6?E :D A2:5 7@C 3J E96 DA@?D@C 2?5 :D AC@G:565 7@C :?7@C>2E:@?2= AFCA@D6D @?=J] %96 G:6HD 6IAC6DD65 2C6 E9@D6 @7 E96 DA@?D@C 2?5 5@ ?@E ?646DD2C:=J C67=64E E96 G:6HD @7 E9:D AF3=:42E:@?[ :ED DE277[ @C :ED 277:=:2E6D] k^6>mk^DA2?mk^Am