Selling your old iPhone is a good way to get some of your investment back, but the process can be tricky. But many sellers rush the process or forget important steps, resulting in a lower sale price. If you spend an extra few minutes preparing your device, you can help make your transaction go more smoothly. Here are seven tips to help you avoid common pitfalls and make your phone sale a complete success.
1. Failing to Back Up Your Data
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