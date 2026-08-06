Trading currencies is a great way to earn money, but it’s also very risky. Most people lose money very soon because they don’t have a good safety plan. To protect yourself, you need to learn how to control your risk before you even try to make money. This article will cover seven easy steps to keep your account safe from major losses.
1. Always Set a Clear Stop-Loss Order
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