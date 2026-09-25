Africa spans 54 countries, three major deserts, and enough distinct ecosystems that trying to "see it all" in one trip is a fast track to disappointment. The travelers who come back thrilled are the ones who picked one or two experiences and let those anchor the itinerary. Here are eight worth doing that.
Tracking Mountain Gorillas in Rwanda or Uganda
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