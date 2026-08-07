Ask three moving companies for a quote and you can get three documents that look nothing alike. One is a single flat number. One is an estimate with a note that it might change. One is an hourly rate with a minimum attached. Comparing them feels like comparing apples to bus tickets.
The three ways a quote is written
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