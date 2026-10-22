Ask anyone who has lived on Oahu where you should live, and you will probably get two answers at once: “It depends where you work” and “It depends how you feel about traffic.” But the choice between city convenience and suburban space shapes your budget, commute, weather, and daily routine more than almost anything else about your move.
The Commute Factor
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