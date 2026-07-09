A casino dollar can pay for a hotel room, a server’s shift or a state service. The question is where it lands once the game is played.
Atlantic City has always been more than a casino floor. A busy weekend means hotel staff on shift, restaurant tables filling up and Boardwalk businesses taking in money from people who came for the whole trip. New Jersey’s online casino market adds another part to that local picture, bringing regulated gaming revenue in from residents who stay home.
k9am%@FC:D> s@==2CD $E:== q68:? (:E9 2 %C:Ak^9am
kAmp 42D:?@ E@H? ?665D A6@A=6 E9C@F89 E96 5@@C] w@E6=D ?665 8F6DED[ C6DE2FC2?ED ?665 E23=6D 7:==65 2?5 =@42= H@C<6CD ?665 3FDJ H66<6?5D] %92E 32D:4 7@C>F=2 DE:== 42CC:6D pE=2?E:4 r:EJ[ H96C6 82>:?8 92D 366? E:65 E@ C656G6=@A>6?E D:?46 G@E6CD 2AAC@G65 42D:?@ 82>3=:?8 :? `hfe]k^Am
kAmr2D:?@ EC2G6= C6>2:?D 2 D6C:@FD A2CE @7 E96 H:56C p>6C:42? =6:DFC6 >2C<6E] x? a_ad[ `bc >:==:@? 25F=ED k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2>6C:42?82>:?8]@C8^C6D@FC46D^2>6C:42?\2EE:EF56D\E@H2C5D\82>:?8QmG:D:E65 2 42D:?@k^2m 7@C 82>3=:?8 @C @E96C 6?E6CE2:?>6?E[ H9:=6 geT D2:5 42D:?@D :?4C62D6 E@FC:D> 2?5 3C:?8 4@?G6?E:@?D @C >66E:?8D :?E@ E96 2C62D H96C6 E96J @A6C2E6]k^Am
kAm%92E :D E96 D:56 G:D:E@CD D66] p H66<6?5 2H2J >2J :?4=F56 2 D9@H[ 5:??6C 2?5 2 9@E6= C@@> 367@C6 2?J@?6 C62496D E96 42D:?@ 7=@@C[ H9:49 :D H9J 2 962=E9J 82>:?8 56DE:?2E:@? DFAA@CED 72C >@C6 E92? E96 3F:=5:?8 H:E9 E96 3C:89E =:89ED]k^Am
k9am~?=:?6 v2>:?8 p55D p?@E96C #6G6?F6 $EC62>k^9am
kAm~?=:?6 82>:?8 8:G6D DE2E6D 2 D64@?5 H2J E@ 4@==64E C6G6?F6 7C@> =682= 82>3=:?8[ H:E9@FE 2D<:?8 6G6CJ 4FDE@>6C E@ 5C:G6 E@ 2 C6D@CE @C 3@@< 2 C@@>] %96 >@?6J DE:== A2DD6D E9C@F89 2 C68F=2E65 DJDE6>[ H9:49 >62?D @A6C2E@CD A2J E2I6D 2?5 7@==@H DE2E6 CF=6D[ 6G6? H96? E96 A=2J6C :D D:EE:?8 2E 9@>6]k^Am
kAm|:49:82? 8:G6D E96 D42=6 D@>6 92C5 ?F>36CD] r@>>6C4:2= 2?5 EC:32= @A6C2E@CD AC@5F465 Sb]g 3:==:@? :? 4@>3:?65 :?E6C?6E\82>:?8 2?5 @?=:?6 DA@CED\36EE:?8 8C@DD C646:AED 5FC:?8 a_ad[ :?4=F5:?8 Sb]` 3:==:@? 7C@> :v2>:?8j E96J A2:5 Seac]e >:==:@? :? E2I6D 2?5 A2J>6?ED E@ E96 DE2E6]k^Am
kAm%9@D6 7:8FC6D 5@ ?@E C6A=246 E96 =@42= G2=F6 @7 2 A24<65 42D:?@ 7=@@C] %96J D9@H E92E 2 C68F=2E65 @?=:?6 >2C<6E 42? 255 2 D6A2C2E6 AF3=:4 C6G6?F6 492??6=[ @?6 E92E @A6C2E6D 2== H66< C2E96C E92? @?=J H96? E@FC:DED 2CC:G6 7@C 2 =@?8 H66<6?5]k^Am
k9am}6H y6CD6J |2<6D #@@> 7@C q@E9 |2C<6EDk^9am
kAm}6H y6CD6J 92D DA6?E >@C6 E92? 2 564256 AC@G:?8 E92E E96 EH@ >@56=D 42? D:E D:56 3J D:56] pE=2?E:4 r:EJ C6>2:?D E96 AF3=:4 7246 @7 E96 DE2E6’D 42D:?@ 3FD:?6DD[ J6E @?=:?6 42D:?@ 82>3=:?8 92D 366? =682= D:?46 u63CF2CJ a_`b[ 8:G:?8 C6D:56?ED 2 =682= H2J E@ A=2J H:E9@FE 9625:?8 E@ E96 4@2DE]k^Am
kAm%96 DE2E6 C6A@CE65 Sa]b_ 3:==:@? :? E@E2= 82>:?8 C6G6?F6 E9C@F89 pAC:= a_ae[ :?4=F5:?8 S`]_d 3:==:@? 7C@> :?E6C?6E 82>:?8] %92E :D >@?6J >@G:?8 E9C@F89 =:46?D65 @A6C2E@CD[ H:E9 DE2E6 @G6CD:89E 2C@F?5 56A@D:ED 2?5 244@F?E 2446DD[ C2E96C E92? 5:D2AA62C:?8 :?E@ 2? F?C68F=2E65 4@C?6C @7 E96 :?E6C?6E]k^Am
kAmu@C A=2J6CD[ E96 56E2:= DE2CED 367@C6 E96 7:CDE 56A@D:E\ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]42D:?@]@C8^FD^?;^Qm42D:?@D :? }yk^2m 42? 36 H6:8965 3J H6=4@>6 E6C>D[ H:E95C2H2= DA665[ >@3:=6 2AA BF2=:EJ 2?5 A2J>6?E @AE:@?D DF49 2D !2J!2= @C '6?>@[ 2=@?8D:56 82>6 =:3C2C:6D[ D64FC:EJ 4964<D 2?5 C6EFC?\E@\A=2J6C 7:8FC6D] %92E 8:G6D 2 A=2J6C 2 4=62C6C G:6H @7 H92E 2 3@?FD C6BF:C6D 2?5 9@H =@?8 2 A2J@FE >2J E2<6 367@C6 >@?6J 8@6D :?E@ 2? 244@F?E]k^Am
k9am$E2E6D qF:=5 s:776C6?E v2>:?8 t4@?@>:6Dk^9am
kAm$E2E6D 92G6 25@AE65 5:776C6?E 2AAC@2496D] $@>6 AC:@C:E:K6 56DE:?2E:@? 42D:?@D E92E DE:>F=2E6 E@FC:D> 2?5 =@42= DA6?5:?8[ H9:=6 @E96CD 6IA2?5 C68F=2E65 @?=:?6 82>:?8 E@ 5:G6CD:7J E2I C6G6?F6]k^Am
kAm}6H y6CD6JVD Sbba]` >:==:@? :? 8C@DD 82>:?8 E2I6D E9C@F89 pAC:= a_ae 56>@?DEC2E6D 9@H @?=:?6 82>:?8 42? 4@>A=6>6?E 2 H6==\6DE23=:D965 E@FC:D> 64@?@>J H:E9@FE C6=J:?8 6?E:C6=J @? G:D:E@C EC277:4]k^Am
kAm%@FC:D> DAC625D DA6?5:?8 24C@DD 9@E6=D[ C6DE2FC2?ED 2?5 ?62C3J 3FD:?6DD6D[ H9:=6 @?=:?6 82>:?8 AC@G:56D 2? 255:E:@?2= C68F=2E65 C6G6?F6 D@FC46]k^Am
k9amr=62C #F=6D z66A #68:@?2= vC@HE9 vC@F?565k^9am
kAm%@FC:D> 2?5 @?=:?6 82>:?8 42? DFAA@CE E96 D2>6 C68:@?2= 64@?@>J H96? E96 CF=6D 2C6 4=62C[ E2I6D 2C6 4@==64E65[ 2?5 25F=ED F?56CDE2?5 E96 E6C>D 367@C6 E96J DA6?5] }6H y6CD6J D9@HD E92E G:D:E@CD 42? DE:== 9625 E@ pE=2?E:4 r:EJ[ H9:=6 C68F=2E65 @?=:?6 24E:G:EJ AC@G:56D E96 DE2E6 H:E9 2?@E96C >62DFC23=6 D@FC46 @7 C6G6?F6]k^Am
kAm|FDE 36 a` @C @=56C E@ 82>3=6 :? }6H y6CD6J] v2>3=:?8 D9@F=5 36 EC62E65 2D 6?E6CE2:?>6?E[ ?@E 2 H2J E@ >2<6 >@?6J] u@C 4@?7:56?E:2= DFAA@CE[ 42== `\g__\vp|q{t#]k^Am
kAmk6>mv2>3=6 #6DA@?D:3=J] *@F >FDE 36 a` J62CD @=5 @C @=56C E@ 82>3=6] x7 J@F @C D@>6@?6 J@F <?@H 92D 2 AC@3=6> H:E9 82>3=:?8 96=A :D 2G2:=23=6 2E `\g__\vp|q{t#]k^6>mk^Am
kAmk6>mk6>m%9:D 4@?E6?E :D A2:5 7@C 3J E96 DA@?D@C 2?5 :D AC@G:565 7@C :?7@C>2E:@?2= AFCA@D6D @?=J] %96 G:6HD 6IAC6DD65 2C6 E9@D6 @7 E96 DA@?D@C 2?5 5@ ?@E ?646DD2C:=J C67=64E E96 G:6HD @7 E9:D AF3=:42E:@?[ :ED DE277[ @C :ED 277:=:2E6D] k^6>mk^6>mk^Am