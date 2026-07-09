A casino dollar can pay for a hotel room, a server’s shift or a state service. The question is where it lands once the game is played.

Atlantic City has always been more than a casino floor. A busy weekend means hotel staff on shift, restaurant tables filling up and Boardwalk businesses taking in money from people who came for the whole trip. New Jersey’s online casino market adds another part to that local picture, bringing regulated gaming revenue in from residents who stay home.

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