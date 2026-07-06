The FIFA World Cup has gotten everyone very excited. Even if you had no interest in soccer before the tournament began, the exploits of the USMNT and the myriad of good news stories being shared over the last few weeks have meant that we have all now begun to take notice of soccer and get behind our teams.
Alabama is not one of the first places in this country that is immediately thought of when the conversation turns to soccer. Our college football and basketball programs, in particular, remain part of the national sports story and feature on all the best Alabama sports betting sites, but soccer has traditionally been considered a game for elsewhere.
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