As a teacher, you must deliver engaging educational projects on tight departmental budgets. You want to inspire your students' creativity, but standard art materials are often quite expensive. Running out of glue or coloured paper halfway through a lesson disrupts the educational experience.
Properly sourcing your classroom materials changes how you approach creative educational planning and execution entirely. The blog shows how buying in bulk improves classroom art projects while saving money.
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