Tampa Bay’s busiest moving months line up almost exactly with the Atlantic hurricane season, which runs from June 1 through November 30. Most of those moves go ahead with nothing worse than an afternoon thunderstorm. But anyone who watched Helene and Milton reach the Gulf coast two weeks apart in the fall of 2024 knows how quickly a moving calendar can fall apart. A move scheduled between June and November needs a weather plan built in from the start.
Check Your New Address Against the Current Evacuation Zones
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