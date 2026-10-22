Leaving Texas is a bigger job than most people expect. The state is so wide that a move from a small town south of Fort Worth to Colorado, Tennessee, or the Carolinas can mean two full days of highway. Distance changes everything: how you pack, what rides with you, how you time the trip, and what you need ready on the other end.
These tips cover the parts of a long move that trip people up most often. Each is easier to handle three weeks out than three hours out.
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