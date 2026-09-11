School sporting events are lively occasions that bring students, families, and communities together. They share school spirit, build friendships, and create lasting memories. However, as these events grow, keeping everyone safe becomes very important for school leaders. With the right security measures, everyone can enjoy the game without worrying about risks.
Let's look at ways to improve security at school sporting events.
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