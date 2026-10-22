Most people planning a move start with the same assumption: renting a truck and doing it yourself is the cheap option. But the price you see on a rental website is rarely the price you pay, and in Atlanta traffic, real moving costs depend on far more than a daily rate. We compared the three most common ways to move within metro Atlanta.
What It Really Costs to Rent a U-Haul in Atlanta
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