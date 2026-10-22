Your automated garage door relies on a network of heavy cables to lift and lower smoothly every day. These steel cables bear immense physical tension, working alongside springs to manage the door's weight. Over time, constant friction, moisture exposure, and daily wear cause individual wire strands to fray and snap.
A snapped cable unbalances the lifting mechanism, creating an urgent safety issue for your property. This blog post will talk about the main reasons why you should get professional repairs right away.
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