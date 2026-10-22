Transport frames play an important role in the safe handling, storage and movement of goods, equipment and specialised loads. Whether used in logistics, construction, manufacturing or other industrial applications, these frames need to withstand demanding conditions while protecting both the load and the people handling it. One of the most important factors to consider when selecting transport frames is certification.

Choosing certified transport frames provides greater confidence that the equipment has been designed, manufactured and tested according to recognised safety and quality requirements. Rather than relying solely on appearance or price, certification provides an important indication that a frame has been assessed against relevant technical standards.

Recommended for you