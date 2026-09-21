Addressing thermal transfer through glass facades is essential for energy efficiency in large commercial spaces. However, large glass panels let the sun's rays in during the day, heating the air quickly. This constant heat gain forces your mechanical cooling systems to consume excessive amounts of electricity.
Applying technical window films provides an immediate physical barrier against harsh environmental elements and solar radiation. This blog explains why commercial buildings use durable reflective films.
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