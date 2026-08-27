Reeltown did not need a full 48 minutes last week, or even 24 for that matter.

Despite dealing with the lightning and rainstorms that caused delays across the county line, the Rebels took home a decisive 27-0 victory over Beauregard last week in just under two quarters. Although they’re quite accustomed to winning as of late, this is the first Week 0 win Reeltown has had since 2023 — falling to T.R. Miller twice in 2024 and 2025.

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File / TPI Reeltown running back Traylen Roberts (2) and the Rebels made quick work of Beauregard to open the season. Now, the Rebels face off against Trinity, which Reeltown has beaten the last two years.