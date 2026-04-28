Camp Hill Police Department chief Corey Shaw said four-wheelers continue to be a top complaint, so the Camp Hill Town Council is focusing on steps to address the problem. 

During Monday’s council meeting after Shaw completed his reports, he said officer James Dawson is going to be cracking down on four wheelers. Dawson said he will issue a warning, then further action will be taken. Shaw said the department is going to start towing four-wheelers, if violating the law, and taking them to the impound. 

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