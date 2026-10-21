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100 down, 100 more to go: Matt Johnson reached 100 career wins as Reeltown coach

In 2016, in his first year as Reeltown football coach, Matt Johnson packed his duffle bag like he always had. His mindset is you can never be too prepared, so he packs extra clothes for warmth and a few extra layers in case it rains. But this time, even after confirming with an assistant coach, he decided to keep that duffle bag a little lighter. 

“Before we leave, I pack a huge bag for every road game,” Johnson said. “When I was coaching baseball, it was the same thing. I mean, it looks like I'm going to stay somewhere for a week because everybody knows two things: I'm going to stay dry and I'm going to stay warm.” 

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Cliff Williams / TPI Reeltown’s Matt Johnson picked up the 100th career win of his coaching career last Friday. He now posts a 100-33 overall record, having won a state title in 2024 over Tuscaloosa Academy.
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File / TPI Reeltown’s Matt Johnson has won five region championships and made it to three state title games from 2016 to 2026. He is the third Reeltown coach to reach 100 career wins since 1976.

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