 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

Coach of the Year: Bell reaches Sweet 16 for third consecutive year

Seemingly, Central Coosa boys basketball coach Richard Bell has found himself in a constant cycle of rinse and repeat.

In 2024, Bell and his squad made it to the Sweet 16. Heading into 2025, he lost some valuable pieces, but still reached the Sweet 16 with two eighth graders seeing a bulk of the minutes. And if you’ve noticed a trend, he lost some more pieces yet still made it to the Sweet 16 for the third year in a row.

Buy Now

File / TPI Central Coosa boys basketball coach Richard Bell led his team to yet another Sweet 16 appearance. For his efforts this year, he is the Outlook Boys Basketball Coach of the Year for the second consecutive year.

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred