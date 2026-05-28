 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

Coach of the Year: David Barron leads Dadeville to a year of firsts

It'd been nearly two decades since the last time the Dadeville softball team reached the heights it did this season. Some of the girls hadn’t even been born yet, while others were possibly uttering their first words or taking their first steps. 

But streaks were meant to be broken, and the Tigers did just that this season. At the helm of the operation was first-year coach David Barron, who accomplished the feat — earning him the Outlook Softball Coach of the Year distinction. 

Buy Now
Buy Now

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred