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COACH OF THE YEAR: Trey Fetner continues Reeltown’s dominance in first year

Building a program up into a consistent contender is something that takes time, it takes hard work and it takes leadership from above. And it’s safe to say, the Reeltown baseball team has been on that trajectory as of late.

Over the last six years, the Rebels have punched their ticket to the Class 2A playoffs, winning the Area Championship in the process. And just the year before, made it to the AHSAA semifinals for the first time in school history under the reigning Outlook Coach of the Year Matt Johnson.

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Samuel Higgs / TPI In his first year taking over the Reeltown baseball team, coach Trey Fetner led the Rebels to the third round of the playoffs. He is the Outlook Baseball Coach of the Year.

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