Who doesn’t love a good ol’ fashion high school football shootout on Thursday night?

Well, that’s exactly what you got with the Class 2A Region 4 matchup between Lanett and Central Coosa with nearly 90 combined points and almost 1,000 yards of combined offense. Ultimately, it was the Panthers and their early start to the offensive affair, riding out with a 56-30 win over Central Coosa.

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Ja'Von Thomas (0) breaks into open space on a catch.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Zaccai Lauderdale (4) brings Lanett's PJ Stiggers to the ground.