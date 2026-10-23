Reeltown is 6-0 in Class 2A Region 4 play.

Lanett is also 6-0 in Class 2A Region 4 play.

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File / TPI Reeltown wide receiver Jaiden Gordon (7) and the Rebels are set to battle Lanett for the No. 1 seed in Class 2A Region 4. Both teams coming into the matchup with a 5-0 region record.
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Samuel Higgs / TPI Reeltown senior Alijah Woods (16) and the Rebels come into the matchup against Lanett with a stellar run game of their own.