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Horseshoe Bend enters new chapter under Motley 

Last year was rough for the Horseshoe Bend football team, to say the least. After reaching the playoffs for the first time in eight years, the Generals fell back down and finished the season 0-10. Injuries, youth and a loaded schedule all played a role, but it does present the team with an opportunity to go up. 

In the offseason, Jeremy Phillips stepped down from his position as coach to take over as the director of the Alexander City Parks and Recreation Department. And in his place came Shenan Motley from Beauregard, who went 3-8 in his first year. Although there is still some familiarity in the Generals’ new region, some new forces will insert themselves in 2026. 

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File / TPI Horseshoe Bend's Dale Smith (13) and the Generals football aim for a rebound after last year. However, the road ahead is difficult with two teams on their schedule having made the state title game last year.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Jady Long (7) and the Generals are under new leadership in Shenan Motley, who led Wadley to two state championship games in six years with the Bulldogs.

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