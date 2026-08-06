Horseshoe Bend enters new chapter under Motley 

Last year was rough for the Horseshoe Bend football team, to say the least. After reaching the playoffs for the first time in eight years, the Generals fell back down and finished the season 0-10. Injuries, youth and a loaded schedule all played a role, but it does present the team with an opportunity to go up.
In the offseason, Jeremy Phillips stepped down from his position as coach to take over as the director of the Alexander City Parks and Recreation Department. And in his place came Shenan Motley from Beauregard, who went 3-8 in his first year. Although there is still some familiarity in the Generals’ new region, some new forces will insert themselves in 2026.
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