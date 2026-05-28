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Player of the Year: Lydia Montgomery displays her skillset for Wildcats

There is a common saying, “Save the best for last.”

Lydia Montgomery exuded that sentiment in her senior year for the Benjamin Russell softball team. Despite a rough start to the season, Montgomery and the Wildcats rallied together to reach the Class 6A Area 5 championship game and place their ticket to the Class 6A Regionals for the first time since the 2023-2024 season.

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File / TPI Benjamin Russell's Lydia Montgomery finished amongst the top in the county in batting average, but by far led in hits with 52 total this year. She is the Outlook Softball Player of the Year.
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File / TPI Benjamin Russell’s Lydia Montgomery played just about everywhere for the Wildcats this season. Even playing as a left-handed shortstop for Benjamin Russell in addition to the outfield.

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