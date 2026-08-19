 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

SEASON PREVIEW: Benjamin Russell has plenty of pieces for another deep run 

SEASON PREVIEW: Benjamin Russell has plenty of pieces for another deep run 

The culture shift within the Benjamin Russell football team locker room is quite apparent under coach Kirk Johnson. When he took over, the Wildcats were coming off a 5-6 season, falling in the first round of the playoffs.

Now, a year into his tenure, the team is coming off a 12-2 season and a semifinal appearance for the first time since 2015. And now, Johnson looks to replicate that same magic in his second year at the helm, and he has plenty of talent to do so. Littered throughout the lineup are players with a clear path to playing at the next level, most belonging to the members of the defensive line. Yet still, there is plenty to be excited about once the season rolls around.

benjamin russell 001.jpg
Buy Now
benjamin russell 004.jpg
Buy Now

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred