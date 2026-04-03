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The 2026 All-County wrestling all-stars

Boys Wrestler of the Year

Drake Wood, Reeltown sophomore 

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Ana Sofia Meyer / TPI Benjamin Russell's Jyque Norris earned a bid to the state wrestling tournament after securing sixth place at the South Sectionals.
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File / TPI Dadeville's Addie Caldwell compiled 40 wins on the mat this year for the Tigers. She was one of eight girls wrestlers to qualify for the state tournament, finishing fourth in the state.

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