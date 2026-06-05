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The 2026 All-Outlook baseball team

Player of the Year

Charlie Lumpkin, Benjamin Russell junior

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File / TPI Benjamin Russell's ace Luke Knight was named to the North-South all-star game this summer. He is the first Wildcat to be named to the game since 2023, which featured Jaxon Hay and Gabe Benton.
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File / TPI Reeltown's Reed Wood led the Rebels in most offensive catergories. He finished his junior year with a .450 batting average along with 49 total hits this season en route to the third round of the playoffs.
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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Jacob Patterson was the leader offensively and defensively for the Tigers this year. He led with a .373 batting average and a team-high 69 strikeouts.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's CJ Young finished with a third-best .362 batting average and 36 total hits this season for the Wildcats. He scored 29 runs while logging 15 RBIs.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Bryce Jordan made a quick impression in his first year of varsity with the Generals. Not only did he lead the team in hits and batting average, he recorded 23 strikeouts on the mound.
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Samuel Higgs / TPI Reeltown pitcher JaMarkius Smith celebrates after recording a strikeout against Ariton. He finished with eight strikeouts through six innings on the mound.
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File / TPI Cale Hanks and the Dadeville Tigers baseball team pulled away with an area series win over Beulah last week. Through three games against the Bobcats, a total of 84 runs were scored.
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Samuel Higgs / TPI After fielding a ground ball hit his way, Reeltown's Hutson Lewis aims a throw towards first base against Ariton. He recorded two hits against the Purple Cats in Game 1 of the series.
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File / TPI The Benjamin Russell baseball team took home an 8-3 win over Marbury on Thursday. Owen Dye recorded a home run to center field, while the Wildcats as a whole racked up 12 hits.

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