The man in the middle: Hardy’s instincts, physicality help fuel Wildcats’ defensive success

Fast, smart, instinctual and physical.
Those are the four words that are always attributed to a standout linebacker regardless of the level. And they are also the same four words used to describe the kind of impact Briston Hardy has on the Benjamin Russell defense.
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