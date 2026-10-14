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The man in the middle: Hardy’s instincts, physicality help fuel Wildcats’ defensive success

The man in the middle: Hardy’s instincts, physicality help fuel Wildcats’ defensive success

Fast, smart, instinctual and physical. 

Those are the four words that are always attributed to a standout linebacker regardless of the level. And they are also the same four words used to describe the kind of impact Briston Hardy has on the Benjamin Russell defense. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell linebacker Briston Hardy (3) makes the tackle on a Vestavia Hill receiver. Hardy is averging 11 tackles a game for the Wildcats.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell linebacker Briston Hardy (3) makes the tackle on a Park Crossing receiver. He leads the team with 66 total tackles, which ranks first in Class 5A Region 2.

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