Ja’Von Thomas and Jacquez Parker have two athletic profiles that completely differ from one another, yet when they’re together, they are unstoppable.

Thomas stands just about 5-foot-7 and weighs around 150 pounds. But he makes up for his lack of size with explosiveness. Parker, on the other hand, stands at near 6-foot-3 and has a catch radius that is hard to match.

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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Jacquez Parker (1) reels in a pass for a big gain against Lanett. Parker ended the night with five catches for a team-high 103 yards and two touchdowns.
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Samuel Higgs / TPI Central Coosa's Ja'Von Thomas (0) looks for open space on a kick return. He finished with a team-high seven catches for 102 receiving yards and a rushing touchdown.