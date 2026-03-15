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100 Years Series: The Lost Town of Benson

Beneath the watery depths of Lake Martin lie the remnants of several once thriving communities – farms, schools, churches and homes – that were displaced when the Tallapoosa River was impounded in the 1920s.

While their physical foundations remain below the lake’s surface, the stories and history of those communities continue to live on, including the extraordinary story of John Jackson Benson and his son, William E. Benson.

William_E._Benson_(1873–1915).png
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William E. Benson
KylanBenson_6608_20260116.tif
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Kylan Benson kneels at the gravesite of his ancestor, William E. Benson
0428 old school photo.jpg
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General view of Kowaliga School

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