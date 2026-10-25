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Adopt an island

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Goat Island

 Audra Spears

Stewardship of the Lake We Love

For those who get to experience Lake Martin, there is something special that is difficult to put into words.

Jodie McGirt is the president of Lake Martin Resource Association.

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How You Can Help

• Adopt an island

• Participate in a cleanup

(Renew Our Rivers, November 6-7)

• Practice responsible boating

 Help a neighbor

Pick up litter

• Teach your children & grandchildren to respect the lake

• Support organizations that are working to protect

the lake

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