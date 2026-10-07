Catching Constellations

Gazing up at the night sky, miles away from bright city lights and populated areas, Lake Martin offers a front-row seat to some of the best star gazing experiences around.
From dimly lit docks and piers, the local night sky can open a window into another world, revealing planets, shooting stars and even the Milky Way from backyards right at the lake.
kAm“u@C >6[ :E’D ?@E 23@FE 36:?8 2 D4:6?E:DE[” D2:5 y:> w2CDE25[ AC6D:56?E @7 E96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ] “xE’D ;FDE 2 >2EE6C @7 86EE:?8 @FE[ D6EE:?8 FA E96 E6=6D4@A6 2?5 =@@<:?8 FA E@ D66 E96 F?:G6CD6 23@G6 J@F]”k^Am
kAmw2CDE25’D @H? :?E6C6DE :? 2DEC@?@>J 3682? 2D 2 J@F?8 49:=5[ H96? D@>6@?6 A@:?E65 @FE '6?FD :? E96 ?:89E D<J] x?EC:8F65[ 96 7@==@H65 E96 A=2?6E E9C@F89@FE E96 DF>>6C[ ?@E:?8 492?86D :? :ED 3C:89E?6DD 2?5 A@D:E:@? :? E96 D<J]k^Am
kAm%92E D:>A=6 @3D6CG2E:@? DA2C<65 2 =:76=@?8 72D4:?2E:@? H:E9 2DEC@?@>J]k^Am
kAm“x E9@F89E :E H2D D@ :?E6C6DE:?8[” w2CDE25 D2:5] “x ;FDE DE2CE65 C625:?8 49:=5\=6G6= 3@@<D @? 2DEC@?@>J[ 2?5 E96? 2D 2 E66?286C[ >J A2C6?ED 8:7E65 >6 2 E6=6D4@A6] xE H2D AC6EEJ CF5:>6?E2CJ[ 2?5 x 92G6 D:?46 :?G6DE65 :? 2 3:886C @?6[ 3FE x DE:== 92G6 :E] x’G6 366? :?E6C6DE65 :? 2DEC@?@>J 6G6C D:?46]”k^Am
kAmp? 2>2E6FC 2DEC@?@>6C[ w2CDE25 92D D6CG65 2D AC6D:56?E @7 E96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ D:?46 y2?F2CJ a_ad[ D92C:?8 9:D <?@H=6586 @7 E96 ?:89E D<J E9C@F89 @FEC6249 6G6?ED H:E9 D49@@=D[ $4@FE:?8 8C@FAD 2?5 4FC:@FD >6>36CD @7 E96 AF3=:4]k^Am
kAm(9:=6 E96 G2DE?6DD @7 E96 F?:G6CD6 42? D66> :?E:>:52E:?8[ w2CDE25 D2:5 2DEC@?@>J 5@6D ?@E 92G6 E@ 368:? H:E9 5:DE2?E 82=2I:6D[ 3=24< 9@=6D @C 2 4@>A=:42E65 F?56CDE2?5:?8 @7 D4:6?46] xE 42? DE2CE 3J D:>A=J DE6AA:?8 @FED:56 2?5 82K:?8 2E E96 72D4:?2E:?8 D<J 23@G6]k^Am
kAm(92E 2AA62CD E@ 36 2 3=2?<6E @7 DE2CD @G6C9625 :D 24EF2==J 2 G:6H 24C@DD 2? 2=>@DE F?:>28:?23=6 C2?86 @7 5:DE2?46D] (9:=6 E96 >@@? :D C6=2E:G6=J 4=@D6 :? A6CDA64E:G6[ E96 DE2CD G:D:3=6 7C@> t2CE9 42? 36 9F?5C65D @7 =:89E\J62CD 2H2J – >2<:?8 E96 G:6H @G6C9625 6G6? >@C6 C6>2C<23=6]k^Am
kAm“x E9:?< H92E’D :?E6C6DE:?8 :D ;FDE 8@:?8 @FE :? E96 J2C5 2?5 =@@<:?8 FA[” w2CDE25 D2:5] “xE’D ?@E ;FDE 2 A2EE6C? @7 DE2CD @? 2 5@>6 24C@DD E96 D<J] ~?46 J@F DE2CE F?56CDE2?5:?8 2 =:EE=6 3:E @7 H92E J@F’C6 =@@<:?8 2E[ :E 255D A6CDA64E:G6] %9@D6 2C6 C62= @3;64ED >256 @7 82D[ 5FDE 2?5 C@4<[ 2?5 E96J’C6 E96C6 E@ 36 =@@<65 2E ;FDE =:<6 2?J @E96C ?2EFC2= @3;64E 96C6 @? t2CE9]”k^Am
kAm{2<6 |2CE:?’D 52C<6C D<:6D 2=D@ >2<6 E96 2C62 2 8@@5 A=246 E@ H2E49 7@C >6E6@C D9@H6CD[ E9@F89 w2CDE25 42FE:@?D 368:??6CD ?@E E@ 6IA64E E96 D<J E@ =@@< =:<6 E96 5C2>2E:4 :>286D @7E6? D66? @?=:?6]k^Am
kAm“*@F D66 2 A:4EFC6 @?=:?6 H96C6 E96J’C6 D9@H:?8 5@K6?D @7 >6E6@CD 4@>:?8 5@H? 2E E96 D2>6 E:>6[ 2?5 E92E’D ?@E H92E :E =@@<D =:<6[” w2CDE25 D2:5] “xE’D @?6D:6\EH@D:6D[ 3FE :E’D DE:== 7F? E@ D66 E96>]”k^Am
kAmp?5 E96C6 :D ?@ ?665 E@ H2:E F?E:= E96 >:55=6 @7 E96 ?:89E 7@C 4@?DE6==2E:@? 82K:?8] w2CDE25 D2:5 :?E6C6DE:?8 @3;64ED 42? 364@>6 G:D:3=6 2D 62C=J 2D 23@FE c_ >:?FE6D 27E6C DF?D6E @C c_ >:?FE6D 367@C6 DF?C:D6[ H:E9 2 >@@?=6DD ?:89E @776C:?8 :562= 52C<6C 4@?5:E:@?D 7@C G:6H:?8 DE2CD 2?5 @E96C @3;64ED]k^Am
kAmu@C 368:??6CD H:E9 3:?@4F=2CD @C 2 D>2== E6=6D4@A6[ w2CDE25 D2:5 E96 >@@? :ED6=7 :D @?6 @7 E96 62D:6DE – 2?5 >@DE :?E6C6DE:?8 – A=246D E@ DE2CE] rC2E6CD[ >@F?E2:?D 2?5 @E96C 762EFC6D 2=@?8 :ED DFC7246 42? 4@>6 :?E@ G:6H H:E9 6G6? 32D:4 6BF:A>6?E]k^Am
kAm“|J 72G@C:E6 E:>6 E@ =@@< 2E E96 >@@? :D H96? :E’D :? :ED 7:CDE BF2CE6C A92D6[ H96? :E’D 92=7 =:E[” w2CDE25 D2:5] “(96? E96 =:?6 36EH66? =:89E 2?5 52C< :D C:89E 5@H? E96 >:55=6]”k^Am
kAmsFC:?8 E92E A92D6[ DF?=:89E DEC:<6D E96 >@@? 7C@> E96 D:56[ 42DE:?8 D925@HD 2=@?8 >@F?E2:?D 2?5 4C2E6C C:>D E92E >2<6 E96 762EFC6D @7 :ED DFC7246 62D:6C E@ 5:DE:?8F:D9]k^Am
kAm“*@F 42? D66 E96J’C6 42DE:?8 =@?8 D925@HD[ 2?5 E96J C62==J DE2?5 @FE[” w2CDE25 D2:5] “x? @C56C E@ D66 E92E[ J@F H:== ?665 D@>6E9:?8 – 2E =62DE 3:?@4F=2CD @C 2 D>2== E6=6D4@A6] qFE E92E’D E96 36DE E:>6] $@[ =@@< 2E E96 42=6?52C 7@C E96 7:CDE BF2CE6C >@@?]”k^Am
kAmq6J@?5 E96 >@@?[ w2CDE25 D2:5 EH@ @7 E96 >@DE A@AF=2C E2C86ED 7@C 368:??6C DE2C82K6CD 2C6 yFA:E6C 2?5 $2EFC?] tG6? H:E9 2 >@56DE E6=6D4@A6[ G:6H6CD 42? D66 yFA:E6C’D 7@FC =2C86DE >@@?D – <?@H? 2D E96 v2=:=62? >@@?D – @C 42E49 2 8=:>AD6 @7 $2EFC?’D 72>@FD C:?8D]k^Am
kAm“%96 A=2?6ED 2C6 2=H2JD :?E6C6DE:?8[ A2CE:4F=2C=J yFA:E6C 2?5 $2EFC?[” w2CDE25 D2:5] “%9@D6 2C6 2=H2JD 72? 72G@C:E6D]”k^Am
kAmu@C 96=A :56?E:7J:?8 @3;64ED @G6C9625[ w2CDE25 2=D@ C64@>>6?5D FD:?8 2 DE2C82K:?8 2AA[ DF49 2D $E6==2C:F>[ H9:49 2==@HD FD6CD E@ A@:?E E96:C A9@?6D E@H2C5 E96 D<J 2?5 :56?E:7J DE2CD[ A=2?6ED 2?5 @FE=:?6D @7 4@?DE6==2E:@?D]k^Am
kAmp?5 2D E6>A6C2EFC6D 368:? E@ 4@@= 2C@F?5 {2<6 |2CE:?[ E96 4@>:?8 >@?E9D @776C D@>6 @7 E96 36DE 4@?5:E:@?D @7 E96 J62C E@ 8:G6 DE2C82K:?8 2 ECJ] u2== 2?5 H:?E6C 3C:?8 52C<?6DD 62C=:6C :? E96 6G6?:?8[ 2==@H:?8 @3D6CG6CD E@ 9625 @FED:56 H:E9@FE DE2J:?8 FA 2D =2E6] r@@=6C E6>A6C2EFC6D 2=D@ 86?6C2==J >62? =6DD @7 E96 9F>:5:EJ 2?5 92K6 E92E 42? :?E6C76C6 H:E9 G:D:3:=:EJ 5FC:?8 2? p=232>2 DF>>6C]k^Am
kAm%96C6 H:== 2=D@ 36 A=6?EJ E@ H2E49 7@C 367@C6 E96 6?5 @7 E96 J62C] %96 ~C:@?:5 >6E6@C D9@H6C A62<D ~4E@36C a`\aa[ 7@==@H65 3J E96 $@FE96C? 2?5 }@CE96C? %2FC:5D :? }@G6>36C 2?5 E96 {6@?:5D }@G6>36C `e\`f] ~?6 @7 E96 J62C’D >@DE 24E:G6 >6E6@C D9@H6CD[ E96 v6>:?:5D[ A62<D s646>36C `b\`c]k^Am
kAm%9@D6 :?E6C6DE65 :? =62C?:?8 >@C6 23@FE 2DEC@?@>J 42? 2=D@ EFC? E@ E96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ] %96 @C82?:K2E:@? 9@DED AF3=:4 @FEC6249 6G6?ED E9C@F89@FE E96 2C62[ :?4=F5:?8 DE2C82K:?8 AC@8C2>D 2E (:?5 rC66< $E2E6 !2C<]k^Am
kAmu@C 368:??6CD C625J E@ :?G6DE :? E96:C 7:CDE E6=6D4@A6 2E 9@>6[ w2CDE25 C64@>>6?5D DE2CE:?8 D:>A=6] p D>2== E23=6E@A C67=64E@C 42? @776C A=6?EJ E@ D66 H:E9@FE 2 >2;@C :?G6DE>6?E[ 96 D2:5[ H9:=6 E9@D6 =@@<:?8 7@C D@>6E9:?8 =2C86C >:89E 4@?D:56C 2 E6=6D4@A6 H:E9 2 s@3D@?:2? >@F?E] qFE H92E6G6C E96 DEJ=6[ DE23:=:EJ :D <6J]k^Am
kAm“%96 H@CDE E9:?8 J@F H2?E E@ H2E49 @FE 7@C :D 2 E6=6D4@A6 E92E H@33=6D[ 3642FD6 :7 :E H@33=6D[ ?@E9:?8 6=D6 >2EE6CD[” w2CDE25 D2:5] “*@F’C6 8@:?8 E@ 92G6 2 >:D6C23=6 E:>6]”k^Am
kAmp3@G6 2==[ w2CDE25 6?4@FC286D 368:??6CD E@ 36 A2E:6?E 2?5 >2?286 E96:C DE2C82K:?8 6IA64E2E:@?D] !9@E@8C2A9D @?=:?6 >2J D9@H 3C:==:2?E 4@=@CD[ 5@K6?D @7 >6E6@CD @C 56E2:=D E96 9F>2? 6J6 H:== ?@E ?646DD2C:=J D66 E9C@F89 2 E6=6D4@A6] qFE E92E 5@6D ?@E >2<6 E96 6IA6C:6?46 @7 DE2C82K:?8 2?J =6DD C6>2C<23=6]k^Am
kAm“yFDE C6>6>36C H92E J@F’C6 =@@<:?8 2E :D =:G6 2?5 C62=[” w2CDE25 D2:5] “%92E 2=@?6 :D G6CJ 4@@=]”k^Am
kAm%96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ >66ED @?=:?6 @?46 2 >@?E9 2?5 H6=4@>6D 2?J@?6 H:E9 2? :?E6C6DE :? 2DEC@?@>J[ 7C@> 368:??6CD E@ 6IA6C:6?465 @3D6CG6CD[ E@ ;@:?] k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? 23@FE E96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ[ FA4@>:?8 6G6?ED @C >6>36CD9:AD[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^2F3FC?2DEC@]@C8Qm2F3FC?2DEC@]@C8k^2m @C 7@==@H E96 pF3FC? pDEC@?@>:42= $@4:6EJ @? u2463@@<]k^Am