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From Dinks to Drives

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Boy on court with pickleball gear
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Young boy with pickleball gear 

 Chad Robertson

With the season going strong for builders and buyers, we are excited to see our racquet sports community building momentum for the spring season. The beautiful spring weather has been drawing some big crowds out to the courts. Going into the spring and summer season, we are hoping to see new players on the courts who may be deciding between starting a new hobby in pickleball or tennis. 

Pickleball and tennis might look like cousins at a family reunion, but when it comes to learning them, they each teach your body and mind very different skills. After playing and teaching both, I believe that’s part of the fun.

Joseph “Joe” Bobba joins Willow Point with a strong background in tennis and a deep passion for the sport. 

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