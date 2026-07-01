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Home at the End of the Pines

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The great room is lined with windows offering sweeping views of Lake Martin

Driving into Alexander City’s Willow Glynn neighborhood, the thick forests and soaring pine trees signal a special corner of Lake Martin. For homeowners Anne and Mike Cahalan, that specific drive evoked an unexpected sense of familiarity.

“One thing was the drive up the neighborhood,” Mike said. “It reminded us of our neighborhood back home, because it has lots of woods. Right away we thought, ‘Oh, this sort of feels like where we’ve lived for the last 25 years.’”

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A stone fireplace anchors the upstairs living space
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The primary bedroom was lightened with unique color palettes
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The home is nestled within the Willow Glynn community
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Alexander Landscaping designed the couple's dream backyard
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Alexander Landscaping designed the couple's dream backyard
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An antique clock from the 1800s is a cherished family heirloom. 
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The patio is the couple's favorite place to unwind
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Five cozy bedrooms provide ample space for hosting
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The home features a putting green perfect for entertaining guests
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 Updated landscaping includes a serenity path
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The renovated kitchen features an updated backsplash and Taj Mahal quartzite countertops

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