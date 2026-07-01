Home at the End of the Pines

Driving into Alexander City’s Willow Glynn neighborhood, the thick forests and soaring pine trees signal a special corner of Lake Martin. For homeowners Anne and Mike Cahalan, that specific drive evoked an unexpected sense of familiarity.
“One thing was the drive up the neighborhood,” Mike said. “It reminded us of our neighborhood back home, because it has lots of woods. Right away we thought, ‘Oh, this sort of feels like where we’ve lived for the last 25 years.’”
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