Hooked on Winter

For passionate anglers, the familiar phrase “just one more cast” often turns into several more hours on the water. And even as winter brings colder temperatures and unpredictable weather to Alabama, the opportunity to reel in a winning catch is enough to keep fishermen coming back for more.
While Lake Martin may be best known for its summertime recreation, the winter months bring a different kind of excitement to its waters as anglers from across the state arrive to compete in a variety of fishing tournaments.
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