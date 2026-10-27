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Editor's Pick

Hunting Arrowheads at Lake Martin

With Lake Martin’s annual winter drawdown exposing stretches of shoreline normally hidden beneath the water, the lake bed can reveal some interesting finds – old bottles, fishing lures, and, for the lucky observer, artifacts left behind centuries or even thousands of years ago.

Finding an arrowhead is almost like discovering a missing piece of a puzzle – one that could date back as far as 15,000 years.

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