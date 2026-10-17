With facilities such as Wind Creek State Park and Whiskey Ridge RV Park readily available, camping is hardly a new way to experience the outdoors at Lake Martin. But beyond the traditional campsites, a unique experience awaits just off the mainland.
Scattered across the lake, dozens of small islands offer a secluded way to spend a night outdoors – especially in autumn. As the summer crowds thin out and cooler temperatures settle in, island camping can become opportunity for an overnight adventure unlike anywhere else on Lake Martin.
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