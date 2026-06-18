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Larger than Life

Remembering Lake Martin legend & Children's Harbor visionary Ben Russell

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Ben and Luanne Russell.

“Y’all watch dis…”

Those three famous words were a household warning for Ben Russell’s friends and family, as they were almost always followed by a moment of mischief, the roar of an engine or a legendary prank that would end with laughter and another iconic tale to add to his growing list. 

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Young Ben Russell.
Pre-Opening Reception (363 of 465).jpeg
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The Russell and Hendrix Family.
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Benjamin Hendrix and his grandfather in Maine.
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The Benjamin Russell Hospital for Children opened in 2012 at Children's of Alabama.
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Luanne and Ben Russell with Fred Dobbs in a hot air balloon.
Skydiving with Fred DObbs.jpeg
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Fred Dobbs and Ben Russell skydiving.
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Ben was known as a talented stunt pilot.
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Operating heavy machinery at Church in the Pines.
ben - visionary crouching in woods.JPG
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Ben enjoyed walking in nature, where his visions would come to life.
BenLuanneDedieLighthouseConst1989.jpg
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Lighthouse construction beginning at Children's Harbor.
IMG_7929.JPG
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His favorite place to dine was Arby's.
Ben on 4 wheeler.jpg
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Ben had a passion for fun and speed.

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