More Than A Thrift Store

After two months of renovations, Children’s Harbor Treasures and Thrift Store has a new look – one that now reflects the heart behind the mission it helps support.
Located about a mile from the Children’s Harbor campus on Lake Martin, the thrift store opened at its current location on Kowaliga Road in spring 2016. Now, a decade later, it continues to draw in shoppers with its eclectic collection of clothing, home décor and unique finds, including camping gear and boats.
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