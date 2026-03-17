 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit
Featured

More Than A Thrift Store

Children's Harbor puts its mission at the heart of renovations

After two months of renovations, Children’s Harbor Treasures and Thrift Store has a new look – one that now reflects the heart behind the mission it helps support. 

Located about a mile from the Children’s Harbor campus on Lake Martin, the thrift store opened at its current location on Kowaliga Road in spring 2016. Now, a decade later, it continues to draw in shoppers with its eclectic collection of clothing, home décor and unique finds, including camping gear and boats.

Treasures_8085_20260218.tif
Buy Now

The Children's Harbor thrift store team 
Treasures_8056_20260218.tif
Buy Now

The store’s new look emphasizes the mission of Children’s Harbor

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred