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Pumpkins: More than a fall flavor

  • 3 min to read

As fall approaches, pumpkins are beginning to appear in grocery stores, farmers markets, as decorations and perhaps on the dinner table. When you hear the word pumpkin, if your mind automatically thinks of pumpkin pie, other holiday desserts, warm and cozy autumn recipes and pumpkin spice lattes, you are not alone. Let’s take a look at how this vibrant orange squash has so much more to offer than just seasonal flavor.

From a nutrition perspective, pumpkin is worth celebrating for its impressive combination of vitamins, minerals, antioxidants, fiber and naturally low-calorie content. Pumpkin is a type of winter squash primarily composed of water and belongs to the same family as butternut and acorn squash. 

Julie Hudson is a dietician at Lake Martin Wellness Center in Dadeville. 

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Adding Pumpkin to Your Diet

Let’s think beyond pumpkin pie. A huge

benefit of pumpkin is its versatility. It can be

used in both sweet and savory dishes. Try adding pumpkin puree to the following foods to create a balanced meal combination of carbohydrates,

protein, fat and fiber: 

• Oatmeal with cinnamon, nuts and Greek yogurt

• Smoothies with fruit and a protein source

• Soups for a creamy texture and naturally sweet flavor

• Chili for added nutrients and body

• Pasta sauces for a seasonal twist

• Whole-grain pancakes, quick breads or muffins

• Yogurt with fruit and seeds

• Dips and spreads

• Roasted vegetable dishes

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