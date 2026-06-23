Red, White & Rock 'n' Roll

Things are heating up this Fourth of July with a night of nostalgic hits, rock anthems and patriotic energy as the iconic cover band Fly By Radio takes the stage at The AMP for an unforgettable and explosive evening.
Known for their high-energy sets and rock star style, Fly By Radio has built a die hard fan base and reputation across the country – and is now making their debut at Lake Martin.
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