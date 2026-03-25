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Simplicity on the Shoreline

For Slade and Sally Blackwell, their arrival at Lake Martin has always been marked by a set of rituals. It starts with turning off Highway 63 onto a winding dirt road, followed by the collective rolling down of car windows and opening their sunroof, letting the fresh air in as they pull up to their lake retreat. 

Whether it was broad daylight or the middle of the night, the ritual remained the same, signaling to their three children – two twin boys and a daughter – that the hustle and bustle of Birmingham was officially behind them. 

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The breezeway was the foundation for the home’s design, centered around dramatic lake views
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A 13-foot marble kitchen island serves as the culinary heart of the home
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The infinity pool aligns seamlessly with the lake’s horizon 

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