 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Smoked Rosemary Goat Cheese Cannoli

  • 1 min to read
Cannoli_6819_20260218.tif
Buy Now

Smoked Rosemary Goat Cheese Cannoli

 Kenneth S Boone

Pete McKenny, General Manager and Executive Chef at SpringHouse Restaurant, trained at four-star restaurants and Forbes four-star resorts in Ohio, Washington, Arizona and Vermont before returning to Russell Lands on Lake Martin, where he began his career as chef de cuisine at Willow Point Golf & Country Club.

Sign Up

Have an account? Log In

You're all set!

Thank you .

Your account has been registered, and you are now logged in.

Check your email for details.

OK

Log In

Admin login Subscribe
Need an account? Sign Up

Reset Password

Submitting this form below will send a message to your email with a link to change your password.

Forgot Password

An email message containing instructions on how to reset your password has been sent to the email address listed on your account.

Email me a log in link

Promotional Offers

No promotional rates found.

Purchase Gift Purchase Access

Secure & Encrypted

Who is this gift for?
Who is this gift from?
Delivery date
What's your billing location?
Subtotal:
Total:
How would you like to pay?

Secure transaction. Secure transaction. Cancel anytime.

You're all set!

Thank you.

Your gift purchase was successful! Your purchase was successful, and you are now logged in.

OK

An error occurred