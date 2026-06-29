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Take Flight on an eFoil

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Russell Marine Aqua Charters & Adventures is bringing eFoiling to local waters.

While many will take to the water this summer expecting to see the usual suspects – pontoon boats, wakeboarders and groups of tubers taking advantage of waves – there is a new watersport that is quite literally taking flight at Lake Martin. 

Carving through the water, at a first glance it may appear to be a solo surfboard, but as the rider gains speed, something incredible happens: they lift completely out of the water, rising gracefully into the air. Hovering nearly 2 feet above the surface, riders fly by effortlessly, turning heads and having everyone asking, “Did you see that?” 

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eFoils are a fun way to hit the water solo or with friends.
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The lithium battery can last 1.5 to 2 hours.
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eFoils can hover nearly 2 feet above the water's surface.
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eFoils can be ridden many different ways.

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